Incidente sotto il cavalcavia di via Grasceta: ancora disagi per la carreggiata allagata

Incidente stradale questa mattina su via Grasceta, in corrispondenza del cavalcavia che attraversa la zona industriale di San Salvo. A entrare in collisione, per cause ancora da chiarire, unâ€™Ape 50 e una Fiat Punto. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, i conducenti non hanno riportato ferite gravi, ma lâ€™impatto ha provocato notevoli disagi alla circolazione in una delle arterie piÃ¹ trafficate della cittÃ .

La dinamica Ã¨ ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per regolare il traffico e svolgere i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione, tuttavia, sembrerebbe che le condizioni dellâ€™asfalto e la grande quantitÃ dâ€™acqua presente sulla carreggiata possano aver contribuito allo scontro.

Proprio sotto il cavalcavia, infatti, si forma sistematicamente una grande pozzanghera che, dopo ogni precipitazione, invade lâ€™intera corsia, rendendo difficile il transito dei veicoli e aumentando il rischio di sbandate o di perdita di controllo. Si tratta di una criticitÃ nota da tempo, piÃ¹ volte segnalata dagli automobilisti e da chi quotidianamente percorre la zona per motivi di lavoro o di spostamento.

Il ristagno dâ€™acqua in quel punto non solo riduce la visibilitÃ e la tenuta dei veicoli, ma costringe spesso gli automobilisti a invadere la corsia opposta per evitarlo, con il rischio concreto di incidenti frontali.

Lâ€™episodio di oggi riaccende il dibattito sulla manutenzione della rete viaria nella zona industriale e sulla necessitÃ di interventi strutturali per migliorare il deflusso delle acque piovane. I cittadini chiedono da tempo una soluzione definitiva a un problema che, con ogni nuova pioggia, si trasforma in un pericolo per la sicurezza stradale e per lâ€™incolumitÃ di chi transita quotidianamente in quellâ€™area.

Servizio Ercole d'Ercole