"I Grant You Refuge – Fotografi da Gaza”, fino al 2 novembre la mostra a Palazzo Mattioli a Vasto

"Fotografie che non sono suscettibili di inopportune ed ipocrite letture di parte: gli occhi di chi ha vissuto, e continua a vivere, questo oblio di umanità interpellano nel profondo e, sono certo, saranno patrimonio di valore per la nostra comunità, per tutti i cittadini che fino al 2 novembre visiteranno la mostra presso la Sala Mattioli".

Con queste parole l'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta ha sottolineato l'importanza della mostra fotografica “I Grant You Refuge – Fotografi da Gaza”, promossa dall'Anpi di Vasto in collaborazione con lo Spi-Cgil, patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto e inaugurata con un convegno tenutosi nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos.

"Insieme al numeroso pubblico - ha dichiarato il presidente della Sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Domenico Cavacini - abbiamo vissuto un’esperienza emozionante e coinvolgente con la testimonianza del fotografo Shadi Al-Tabatibi, uno degli autori delle fotografie in mostra. Il pubblico ha potuto ascoltare, attraverso la sua testimonianza di cittadino e fotografo nato e vissuto a Gaza, i racconti, le emozioni e le difficoltà di chi ha scelto di documentare la vita quotidiana in un contesto segnato dai continui e indiscriminati bombardamenti israeliani che hanno mietuto decine di migliaia di vite umane e distrutto case e infrastrutture, condannando la popolazione palestinese rimasta ad una vita, se di vita si può parlare, di fame, di stenti e di malattie".

"Ma unitamente a ciò - ha proseguito l'assessore Della Gatta, presente all'evento con la collega Anna Bosco - dalle risposte alle domande dei presenti, è emersa anche la dignità e la determinazione di un popolo che non rinuncia alla speranza. Speranza che va alimentata fuori da Gaza, in ogni contesto sociale, affinché cessi definitivamente (e non torni a ripetersi), questa orrenda lesione della dignità umana e perché anche il popolo palestinese riesca a liberarsi da Hamas e dalla violenza eretta a sistema politico, responsabile delle indicibili stragi del 7 ottobre 2023".

Dopo i saluti di Maurizio Di Martino, segretario provinciale dello Spi-Cgil di Chieti, del curatore della mostra Paolo Patruno, nel dibattito curato dalla giornalista Novella Di Paolo è intervenuta Renata De Rugeriis Juarez, attivista di Amnesty International che ha parlato di “Diritti umani in Palestina: le decisioni della Corte Penale Internazionale”.

La successiva visita alla mostra fotografica (e dei disegni dei bambini di Gaza del progetto “HeArt of Gaza” esposti in contemporanea) ha assunto nuova profondità: non più solo scatti, ma frammenti di umanità sospesi tra distruzione e speranza.

Foto Rosa Pia De Martino e Comune di Vasto