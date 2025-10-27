Master di atletica, conquista la medaglia d'argento lo sprinter vastese Pino D'Angelo

Ha conquistato la medaglia d’argento e contribuito al nuovo record italiano per la staffetta M60 con il tempo di 49″57 lo sprinter vastese Pino D’Angelo ai Campionati Europei Master nell’isola di Madeira in Portogallo.

Per D’Angelo, dopo il ritorno alle competizioni internazionali nel 2024 con un sedicesimo posto nella prova dei 60 metri agli Europei indoor a Torun (Polonia) e un ventiquattresimo posto sui 100 ai Mondiali a Goteborg (Svezia), ora il 2025 può essere ricordato come un anno indimenticabile.

E’ stato infatti protagonista agli Europei outdoor di Madeira dove dopo due buoni piazzamenti sui 100 e 200 metri è arrivato il prestigioso argento nella staffetta 4×100 M60 con il tempo di 49″57, secondi alle spalle della sola Germania su dieci quartetti in gara. Insieme a Pino D’Angelo, tesserato Us Aterno Pescara, hanno corso Maurizio Ceola (Atl. Vicentina), Luca Tassani (Olimpia Amatori Rimini) e Marco Giovanni Lavazza (Atl. Legnano).

D’Angelo ha commentato questo risultato con una dedica tutta speciale: “E’ stato un Europeo intenso in una location stupenda. L’argento è un’emozione grande reso ancora più bello perché condiviso con i miei compagni di squadra della Nazionale. Il mio prossimo impegno è a Torun nel mese di marzo. Questa medaglia la dedico con tutto l’amore che sento ai miei figli Michele e Karla, a Fabrizia e la voglio condividere con chi ama l’atletica e si mette in gioco anche in condizioni non ottimali”.

Ma lo sprinter vastese condivide il risultato con i colleghi master della mia società, l’Aterno Pescara, con i quali oltre ai Campionati Italiani individuali a Misano ho partecipato alla finale nazionale CDS a Catania e al Trofeo delle Regioni a Nocera Inferiore portando in vetrina la nostra amata regione Abruzzo”.