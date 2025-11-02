Partecipa a IlTrigno.net

Commemorazione dei Defunti, concelebrazione con il Vescovo Forte al Cimitero di Vasto

redazione
Appuntamenti
Tradizionale celebrazione del Vescovo della diocesi di Chieti-Vasto in occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti.

Monsignor Bruno Forte presiederÃ  la solenne Santa Messa, concelebrata con i sacerdoti del clero del territorio, nello spiazzo all'ingresso del cimitero - lato via dei Conti Ricci.

La funzione religiosa, in programma alle ore 15 di oggi, domenica 2 novembre, sarÃ  come sempre animata dalla partecipazione degli scout e dei gruppi giovanili delle parrocchie locali.

