Commemorazione dei Defunti, concelebrazione con il Vescovo Forte al Cimitero di Vasto

Tradizionale celebrazione del Vescovo della diocesi di Chieti-Vasto in occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti.
Monsignor Bruno Forte presiederÃ la solenne Santa Messa, concelebrata con i sacerdoti del clero del territorio, nello spiazzo all'ingresso del cimitero - lato via dei Conti Ricci.
La funzione religiosa, in programma alle ore 15 di oggi, domenica 2 novembre, sarÃ come sempre animata dalla partecipazione degli scout e dei gruppi giovanili delle parrocchie locali.