La memoria dei defunti nell'antica Histonium

L'inestimabile, ingente patrimonio, ancora da scoprire nella sua complessa giacitura ultrasecolare, costituito dalle cosiddette Â«antiche pietreÂ», offre preziose nozioni sul passato storico della romana Histonium, oggi Vasto.

La Â«riletturaÂ» di queste Â«pagine inertiÂ» ci consentono, infatti, di ricostruire la vita, i costumi, le vicende dei nostri antenati.

Nei decenni scorsi scavi, condotti dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali della Regione Abruzzo, nella zona tra via Antonio Bosco e via del Cimitero, hanno consentito di localizzare sequenze di tombe appartenenti ad una necropoli posta al di fuori delle Â«domusÂ» (centro storico), databili all'inizio del IV secolo. l'esistenza di numerose aree sepolcrali risalenti alla romana Histonium sono state convalidate nel tempo dal rinvenimento, nella zona tra via del Cimitero e l'Incoronata, di tombe di estinti Â«paganiÂ»; da altre sepolture affiorate nella Â«seconda necropoliÂ» di Histonium a piazza Rossetti - corso Garibaldi, con oggetto di corredo funebre; inoltre dal Â«sepolcro urbanoÂ» localizzato, approssimativamente, tra via Roma-piazza Verdi e la Chiesa della Madonna delle Grazie ed alcune tracce conducono fino alla Torre Damante ed oltre ancora a piazza Barbacani.

