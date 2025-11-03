Partecipa a IlTrigno.net

"Oltre lo sguardo" al Centro culturale 'Aldo Moro' di San Salvo

redazione
Appuntamenti
Oltre lo sguardo. A volte basta cambiare prospettiva per scoprire qualcosa di nuovo — anche su noi stessi.

Martedì 4 novembre nuovo appuntamento di CTRL+ALT+REALITY, il laboratorio dove immagini, emozioni e storie diventano strumenti per parlare di vita vera.

"Questa volta - sottolineano i promotori - vi aspetta un episodio speciale — diverso, poetico, inatteso. Uno spazio di libertà, coraggio e trasformazione.

Centro Culturale “Aldo Moro” – San Salvo
Martedì 4 novembre | 21:00–23:00
14–34 anni | ingresso gratuito 

Iniziativa condotta nell’ambito del progetto DNA Giovani - Detonatori Nuove Azioni Giovani realizzato dal Comune di San Salvo con il contributo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dell’Avviso Giovani in Biblioteca.

