Vasto, ponte ciclabile rimesso a nuovo: torna sicura la passeggiata verso sud

Sono stati completati i lavori di sistemazione del ponte sulla pista ciclabile di Vasto, infrastruttura fondamentale per il collegamento con il tratto che prosegue verso sud, in direzione San Salvo. Il ponte rappresenta un punto strategico per la continuitÃ della passeggiata ciclo-pedonale che costeggia il litorale, molto frequentata da residenti, sportivi e turisti.

Lâ€™intervento si era reso necessario a causa dello stato di degrado in cui versava da tempo la struttura, con elementi danneggiati e instabili che ne compromettevano la sicurezza. Una condizione che rappresentava un potenziale pericolo per ciclisti, camminatori e famiglie che quotidianamente percorrono il tracciato.

Grazie ai lavori di ripristino, il ponte Ã¨ stato completamente rinnovato con lâ€™installazione di nuove tavole in legno, ben fissate e resistenti, che garantiscono stabilitÃ e sicurezza durante il passaggio. Sono stati inoltre eseguiti interventi di rinforzo e messa in sicurezza, con il ripristino delle protezioni laterali e della segnaletica.

La pista ciclabile torna cosÃ¬ pienamente agibile, offrendo un percorso sicuro e continuo lungo la costa. Soddisfazione tra i cittadini e gli appassionati di mobilitÃ dolce, che tornano a godere di un itinerario immerso nella natura, ideale per lo sport e il tempo libero.

Un intervento concreto, che dimostra attenzione al territorio e alla qualitÃ della vita, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. La manutenzione costante delle infrastrutture Ã¨ fondamentale per garantire sicurezza e fruibilitÃ a chi sceglie di muoversi in modo responsabile.

Servizio di Ercole d'Ercole