“L’avvocato degli animali” di Giada Bernardi, presentazione al Molière Bistrot Letterario di San Salvo

Sabato 15 novembre, alle ore 18.00, il Molière Bistrot Letterario di via Duca degli Abruzzi 37/b a San Salvo presenta Giada Bernardi con il libro “L’avvocato degli animali”.

Un nuovo appuntamento del Molière Bistrot Letterario di San Salvo vedrà protagonista Giada Bernardi, avvocata e autrice del libro “L’avvocato degli animali” (Edizioni Le Lucerne), un’opera che intreccia esperienza professionale, sensibilità e impegno civile nella difesa dei diritti degli animali.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere sul rapporto tra diritto e tutela degli esseri più indifesi e per conoscere da vicino il percorso umano e professionale dell’autrice, che da anni è impegnata nella lotta contro il maltrattamento e l’abbandono degli animali.

A dialogare con Giada Bernardi ci saranno:

Anthony Peth, conduttore televisivo

Claudia Allega, presidente dell’associazione A.M.A. Mano nella Zampa

Tra aneddoti, storie reali e riflessioni etiche, l’autrice racconterà come la giustizia può diventare uno strumento di compassione e cambiamento, trasformando ogni causa in una voce per chi non può difendersi da solo.

L’incontro rientra nel ciclo di appuntamenti del Bistrot Letterario, lo spazio della Libreria Molière dedicato ai libri, al dialogo e alla cultura che unisce mente e cuore.