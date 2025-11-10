Pirotecnico 4-4: paritÃ  in Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina. Commosso ricordo di Gianfranco Iammarino

Non sono mancate le emozioni nella sfida Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina: prima dellâ€™inizio della partita intenso e doveroso il ricordo e lâ€™omaggio allâ€™avvocato Gianfranco Iammarino, presidente della BVM venuto a mancare in settimana allâ€™etÃ di 62 anni, ed Ã¨ stato carico di significato il minuto di raccoglimento e il lungo applauso in sua memoria tributato; poi, in campo, tanti sussulti e una partita palpitante, con 4 gol per parte e chiusa in paritÃ .

Due volte in doppio vantaggio i rossoblÃ¹ padroni di casa di mister Peppino Di Francesco, due volte abili a reagire e a ricucire lo svantaggio gli ospiti guidati da Roberto Cesario.

La successione delle reti: partenza bruciante dei cupellesi, a segno in apertura, al 1â€² con Capitanio e al 5â€² con Bainotto. Poi segna Finizio, al 13â€², e al 25â€² Ã¨ Cellucci a siglare il 2-2, prima del nuovo vantaggio dei locali con ancora Capitanio protagonista al 41â€². Nel recupero della prima frazione Stivaletta fissa il punteggio sul 4-2 con cui le squadre vanno allâ€™intervallo. Scoppiettante anche la ripresa ed Ã¨ determinata la squadra vastese che rimonta con le stesse firme della prima frazione: Cellucci (settimo centro in campionato) realizza il 4-3 al 13â€², Finizio pareggia e timbra il 4-4 al 25â€² e sale a quota 9 in classifica marcatori (un gol in meno del capocannoniere Del Cason della SabÃ¬ntegidiese). Intenso anche il finale, ospiti in 10 per lâ€™espulsione di Cellucci, Finizio, ancora lui, sfiora la tripletta nelle battute finali del match colpendo la traversa.

Un punto a ciascuno: la BVM conserva il terzo posto, ora a 23, la Virtus Cupello sale a quota 16,

Nel prossimo turno sfida in anticipo al sabato a San Salvo per Obodo e compagni, mentre la BVM se la vedrÃ in casa domenica contro la Fucense Trasacco seconda della classe.