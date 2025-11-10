MAMME IN SALVO â€“ Insieme per le famiglie di San Salvo

Con il patrocinio del Comune di San Salvo â€“ Assessorato alle Politiche Sociali (Gianmarco Travaglini), lâ€™associazione Mamme in Salvo propone un bellissimo calendario di appuntamenti gratuiti pensati per creare momenti di condivisione, sostegno e amicizia tra genitori, bambini e famiglie.
Le attivitÃ si terranno presso la Casa della MaternitÃ , dellâ€™Infanzia e dellâ€™Adolescenza in Corso Garibaldi, San Salvo.
Un ringraziamento speciale da parte dellâ€™assessore Gianmarco Travaglini alla presidentessa Valentina Di Petta e a tutte le mamme volontarie di Mamme in Salvo, che con il loro impegno e la loro passione regalano sorrisi, solidarietÃ e momenti di crescita alle famiglie della nostra comunitÃ . Il volontariato Ã¨ il cuore pulsante di una comunitÃ che sa prendersi cura. Grazie a chi, con amore e dedizione, trasforma ogni domenica in unâ€™occasione di incontro e serenitÃ .
ALENDARIO DI NOVEMBRE 2025
Domenica 9 ore 10 â†’ Gara dei Passeggini (e non solo!)
(Lâ€™evento, rinviato a causa del maltempo, verrÃ riproposto prossimamente!)
Domenica 16 ore 10 â†’ Corso di Disostruzione Pediatrica
Domenica 23 ore 10 â†’ Isola dei Sensi
Spazio dedicato al benessere di mamme e bambini da 0 a 12 mesi.
Domenica 30 ore 10 â†’ La Corsa dellâ€™Arcobaleno
Laboratorio artistico per bambini dai 3 ai 7 anni.
Info: 331.1477141 / 392.8481545