MAMME IN SALVO â€“ Insieme per le famiglie di San Salvo

Con il patrocinio del Comune di San Salvo â€“ Assessorato alle Politiche Sociali (Gianmarco Travaglini), lâ€™associazione Mamme in Salvo propone un bellissimo calendario di appuntamenti gratuiti pensati per creare momenti di condivisione, sostegno e amicizia tra genitori, bambini e famiglie.

Le attivitÃ si terranno presso la Casa della MaternitÃ , dellâ€™Infanzia e dellâ€™Adolescenza in Corso Garibaldi, San Salvo.

Un ringraziamento speciale da parte dellâ€™assessore Gianmarco Travaglini alla presidentessa Valentina Di Petta e a tutte le mamme volontarie di Mamme in Salvo, che con il loro impegno e la loro passione regalano sorrisi, solidarietÃ e momenti di crescita alle famiglie della nostra comunitÃ . Il volontariato Ã¨ il cuore pulsante di una comunitÃ che sa prendersi cura. Grazie a chi, con amore e dedizione, trasforma ogni domenica in unâ€™occasione di incontro e serenitÃ .

ALENDARIO DI NOVEMBRE 2025

Domenica 9 ore 10 â†’ Gara dei Passeggini (e non solo!)

(Lâ€™evento, rinviato a causa del maltempo, verrÃ riproposto prossimamente!)

Domenica 16 ore 10 â†’ Corso di Disostruzione Pediatrica

Domenica 23 ore 10 â†’ Isola dei Sensi

Spazio dedicato al benessere di mamme e bambini da 0 a 12 mesi.

Domenica 30 ore 10 â†’ La Corsa dellâ€™Arcobaleno

Laboratorio artistico per bambini dai 3 ai 7 anni.

Info: 331.1477141 / 392.8481545

