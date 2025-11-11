'Così è (se vi pare)' firmato Teatro Sperimentale della Torre, buoni riscontri di critica e di pubblico

“Così è (se vi pare)”, lo spettacolo proposto dalla Compagnia Teatro Sperimentale della Torre nella Sala teatro del Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo domenica 9 novembre all’interno del Festival Crocevie 2025, ha fatto registrare ottimi riscontri, di critica e di pubblico.

Lo spettacolo ha emozionato e fatto riflettere gli spettatori, ha sottolineato la consigliera comunale delegata alla Cultura Maria Travaglini che ha portato i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis.

La compagnia ha proposto uno dei capolavori più celebri di Luigi Pirandello, un testo che continua a parlare con forza al presente, invitando lo spettatore a riflettere sul confine sottile tra verità e apparenza, tra ciò che vediamo e ciò che scegliamo di credere.

Il tema centrale quello delle maschere, dell’apparenza e della verità soggettiva è risuonato con grande intensità anche grazie all’interpretazione del gruppo attoriale: Daiana Mancini, Antonella Scopa, Maurizio Baron, Rosanna Del Greco, Nadia D’Ermilio, Patrizia Milantoni, Tommaso Seccia, Alfio Barbagallo, Miriam Sartori, Antonio Cardone, Giuseppe Di Spalatro e Rosaria Carlucci con il coordinamento di Alfio Barbagallo e la collaborazione tecnica di Nicoletta e Alfonso Cerulli.

Il Festival a San Salvo prosegue con entusiasmo, un appuntamento che, serata dopo serata, si conferma un vero crocevia di idee, persone e sguardi sul mondo.