Ex particella 18 a San Salvo Marina, la mobilitazione non si ferma

A seguito del ritiro della delibera per la costruzione del grattacielo e la riproposizione del piano edificatorio precedente, i comitati e le associazioni che hanno presentato le osservazioni alla delibera del Comune di San Salvo, convocano per sabato 15 novembre, alle ore 10.30, un incontro con i cittadini e la stampa.

"Saranno illustrate - si legge in una nota sottoscritta da WWF, Italia Nostra, Gruppo Fratino del Vastese, Stazione Ornitologica Abruzzese, Comitato Civico Ambientalista San Salvo e Circolo dell'Avanti Sandro Pertini San Salvo - le ragioni per le quali chiederemo al Comune il ritiro dalla vendita della particella 18.

Se hai a cuore che quell'area venga utilizzata per finalitÃ diverse ed in particolare per uno sviluppo sostenibile e turistico ti invitiamo a partecipare.

Il raduno Ã¨ fissato alle ore 10.15 lungomare nord Enrico Berlinguer Marina di San Salvo (nei pressi dello stabilimento El Domingo)".