A Vasto si riflette sul caso Saman Abbas: Confindustria promuove il confronto su femminicidio e responsabilitÃ  educativa

La sede di Confindustria Vasto ha ospitato un incontro pubblico dedicato a uno dei temi piÃ¹ urgenti e delicati del nostro tempo: la violenza di genere e il femminicidio. A partire dalla vicenda di Saman Abbas, la giovane uccisa per aver rifiutato un matrimonio imposto, si Ã¨ aperto un confronto profondo sulle radici culturali della sopraffazione e sulla necessitÃ di intervenire con strumenti educativi efficaci.

Lâ€™iniziativa, promossa da Confindustria, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali, esperti e rappresentanti del mondo dellâ€™informazione. Tra questi anche il giornalista Mediaset Giammarco Menga, autore del libro Il delitto di Saman Abbas, che ha ricostruito la vicenda con uno sguardo attento alle dinamiche familiari e culturali che possono trasformarsi in gabbie di controllo e violenza.

In sala, imprenditori e imprenditrici del territorio, molti dei quali anche madri e padri. Una presenza significativa, perchÃ© il tema affrontato non riguarda solo la cronaca, ma chiama in causa la responsabilitÃ educativa che si esercita ogni giorno, non solo tra i banchi di scuola, ma anche â€“ e soprattutto â€“ dentro le mura domestiche. Ãˆ lÃ¬ che si trasmettono i valori fondamentali: il rispetto per lâ€™altro, la paritÃ tra i sessi, il rifiuto di ogni forma di sopraffazione.

Il confronto ha offerto spunti concreti per costruire una rete sociale piÃ¹ consapevole, capace di riconoscere i segnali di disagio e di intervenire prima che sia troppo tardi. Il femminicidio non Ã¨ un fatto isolato, ma lâ€™espressione di un pensiero arcaico che riduce la donna a oggetto, nega la sua libertÃ e la sua dignitÃ .

Confindustria Vasto ha dimostrato che anche il mondo economico puÃ² e deve essere parte attiva di questo cambiamento culturale. PerchÃ© la lotta alla violenza di genere non Ã¨ una battaglia di settore, ma una responsabilitÃ collettiva. Serve una societÃ che sappia educare alla libertÃ , proteggere la dignitÃ e garantire a ogni donna il diritto di vivere senza paura. PerchÃ© nessuna storia come quella di Saman Abbas debba mai piÃ¹ ripetersi.

Servizio di Ercole d'Ercole