A Vasto aperte 109 nuove strutture ricettive dal 2016 ad oggi Menna: Â«Risultato che testimonia la fiducia crescente degli operatori nel nostro potenzialeÂ»

Â«Dopo la soddisfazione per i dati relativi alle presenze e agli arrivi in cittÃ , possiamo celebrare un ulteriore traguardo. Dallâ€™inizio del mio primo mandato, nel 2016, ad oggi, sono state aperte â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna â€“ 109 nuove strutture ricettive extra-alberghiere. Di queste 73 sono bed and breakfast, 28 affittacamere, 6 residence e 2 locazioni imprenditoriali. Un risultato importante che testimonia la vitalitÃ di Vasto e la fiducia crescente degli operatori nel potenziale della cittÃ . Ãˆ motivo di grande soddisfazione per noi vedere come il settore dellâ€™ospitalitÃ continui a crescere in modo cosÃ¬ significativoÂ».

Â«Questi risultati testimoniano â€“ sottolinea lâ€™assessore al Commercio e alle AttivitÃ produttive Licia Fioravante â€“ la vitalitÃ e la capacitÃ di innovazione del tessuto economico cittadino. Le 109 nuove strutture ricettive aperte in questi anni non sono soltanto un numero, ma rappresentano la conferma di unâ€™economia locale dinamica, capace di rinnovarsi e di investire sul territorio. Strutture che alzano sicuramente il segmento delle visite della nostra cittÃ . Si tratta di un segnale concreto di fiducia che contribuisce a creare nuove opportunitÃ occupazionali e a rendere la nostra cittÃ sempre piÃ¹ competitiva: investire sulla ricettivitÃ significa investire sul futuro e sullo sviluppo economico di VastoÂ».