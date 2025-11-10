Vasto ospita una mostra dedicata alla fotografa Tina Modotti A Palazzo d’Avalos dal 15 novembre al 14 dicembre 2025

Oggi, 10 novembre 2025, la biblioteca comunale “Raffaele Mattioli” delle scuderie di Palazzo Aragona a Vasto ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della mostra, dedicata alla fotografa Tina Modotti, che si terrà nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos dal 15 novembre al 14 dicembre 2025. L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto e della Provincia di Chieti, è promossa dal Club per l’Unesco di Vasto, in collaborazione con l’associazione “Storia e memoria-Castelli Romani”. Presenti alla conferenza stampa, per il Comune di Vasto, l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e la consigliera Maria Molino.

«Per un mese intero la nostra città – affermano il sindaco Menna e la presidente del Club per l’Unesco di Vasto Bianca Campli – sarà protagonista di una serie di iniziative dedicate a Modotti. Il cuore del programma sarà una mostra fotografica composta da 60 immagini provenienti dall’Istituto di Investigazioni Estetiche (IIES), dal fondo “Manuel Toussaint” dell’Università Nazionale del Messico (UNAM) e dalla collezione dell’Istituto di Antropologia e Storia (INAH), che troverà spazio nelle sale della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos».

«Questa mostra – per l’assessore Della Gatta - è un omaggio sentito a un’artista straordinaria, capace di raccontare con la fotografia la forza, la libertà e la dignità dell’essere umano. Ringrazio il Club per l’Unesco di Vasto e la presidente Bianca Campli per aver portato nella nostra città un’iniziativa di grande valore culturale e civile, che invita a riscoprire Tina Modotti come donna e come artista autenticamente moderna e rivoluzionaria».

Sabato 15 novembre, alle ore 17:00, a Palazzo d’Avalos, l'inaugurazione con l’illustrazione dell’arte fotografica di Modotti a cura di Bianca Campli, storica d’arte, presidente del Club per l’Unesco di Vasto, il saluto della curatrice della mostra Ada Scalchi, presidente dell’associazione “Vita e Solidarietà- Castelli Romani” e della presidente dell’Archivio Tina Modotti di Bonefro, Christiane Barckhausen Canali. Sabato 22 novembre, alle ore 17:00, nella Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, conferenza su “Fotografia e guerra”, a cura di Annalisa Vandelli, fotoreporter, scrittrice e docente di fotogiornalismo. Venerdì 5 dicembre, alle ore 18:00, al Teatro Rossetti, spettacolo teatrale “L’ultima Rosa”, recitato e ideato da Alice Valente Visco. Domenica 14 dicembre, alle ore 18:00, al Teatro Rossetti, concerto per Tina, con Nicole Massanisso (voce), Francesco D’Alessandro (basso) e Raffaella Zaccagna (letture).