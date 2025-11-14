“Donne in Corsa”: presentata la rassegna a San Salvo

Un incontro ricco di contenuti ha segnato la presentazione della rassegna “Donne in Corsa”, iniziativa che punta a unire attività sportiva e sensibilizzazione sociale. Nel corso della presentazione è stato ribadito il valore della parità di genere, del coraggio di denunciare ogni forma di violenza e dell’importanza del “fare squadra” per costruire una comunità più giusta e solidale.

È stato sottolineato come sia indispensabile sensibilizzare i più giovani, perché una cultura del rispetto si costruisce fin dall’infanzia e la violenza contro le donne non è ancora sconfitta.

La rassegna prevede tre appuntamenti dedicati a bambini, famiglie e sportivi, oltre a un convegno di approfondimento con ospiti di rilievo. Obiettivi e attività sono stati illustrati dai promotori, con il sostegno di numerose realtà del territorio: istituzioni, scuole, associazioni e volontari che hanno scelto di collaborare per la buona riuscita dell’iniziativa.

Una mattinata intensa e significativa, che conferma ancora una volta come lo sport possa diventare un potente strumento di educazione, prevenzione e unione. San Salvo si prepara così ad accogliere giornate dedicate alla parità, al rispetto e alla partecipazione, frutto di un grande lavoro di rete tra istituzioni e società civile.

Servizio di Ercole d'Ercole