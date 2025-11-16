Domenica 16 novembre - La Parola del Signore

Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, GesÃ¹ disse: Â«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarÃ lasciata pietra su pietra che non sarÃ distruttaÂ». Gli domandarono: Â«Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarÃ il segno, quando esse staranno per accadere?Â». Rispose: Â«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: "Sono io", e: "Il tempo Ã¨ vicino". Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perchÃ© prima devono avvenire queste cose, ma non Ã¨ subito la fineÂ». Poi diceva loro: Â«Si solleverÃ nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darÃ² parola e sapienza, cosicchÃ© tutti i vostri avversari non potranno resistere nÃ© controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrÃ perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vitaÂ». (Lc 21,5-19)



La parola vuole metterci in allerta, che nella storia ci saranno diversi eventi spaventosi che metteranno alla prova anche chi vuole vivere veramente da figlio di Dio.



GesÃ¹ vuole preparare i discepoli, ma anche noi, a non spaventarsi anche se bisogna affrontare diverse prove nella vita. Come il tempio che era il segno della presenza di Dio ma che sarÃ abbattuta e distrutto.



CiÃ² a cui dobbiamo stare attenti, anche io e te, Ã¨ al fine verso cui tutta la storia tende perchÃ©, sia il Tempio come le varie storie di guerra, che anche nei suoi aspetti sconfortanti, fa constatare la sofferenza e l'ingiustizia che fa sconcertare ogni essere umano e tanto piÃ¹ chi crede in Dio. Ma bisogna sempre conservare viva quella fiducia che Dio porterÃ a compimento la storia, e nel compimento sta il senso della vita umana, per ora segnata dall'imperfezione, perchÃ© niente andrÃ perduto Â«Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.Â»

Ed io quale fine finale mi aspetto nella mia vita? Sono ottimista, ho fiducia e speranza? Quali impegni famigliari, sociali, ecclesiali assumo liberamente e responsabilmente?



Signore, liberami della paura e fa che possa diventare, anche per me, questo il tempo della fiducia e della speranza in te, e possa, perseverare e credere nel tuo amore, anche quando tutto sembra buio e senza senso. Amen