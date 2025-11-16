Assovasto, economia e formazione unite: istituzioni politiche al fianco dello sviluppo

Assovasto torna a Vasto Marina e si conferma un evento di riferimento per il territorio. Non solo una vetrina per le imprese, ma unâ€™occasione di incontro e di crescita collettiva. La manifestazione ha rimarcato lâ€™importanza di un tessuto produttivo fatto di microimprese e realtÃ locali, che rappresentano la vera linfa vitale dellâ€™economia.

La novitÃ di questâ€™anno Ã¨ stata la partecipazione attiva delle scuole cittadine. Studenti e insegnanti hanno preso parte alla manifestazione, visitando gli stand, dialogando con gli imprenditori e raccogliendo testimonianze dirette sul mondo del lavoro. Unâ€™esperienza concreta che ha permesso ai giovani di conoscere da vicino le opportunitÃ e le sfide del sistema produttivo, trasformando Assovasto in un ponte tra formazione e occupazione.

Il confronto ha messo in evidenza anche il ruolo delle istituzioni, chiamate ad agevolare la crescita del territorio con infrastrutture adeguate, servizi moderni e politiche di sostegno. La collaborazione tra politica e imprese diventa cosÃ¬ fondamentale per creare un ambiente favorevole allo sviluppo, capace di valorizzare le energie locali e di attrarre nuove opportunitÃ .

Assovasto ha mostrato come il futuro del territorio passi dalla sinergia tra scuole, imprese e istituzioni. Non bastano le grandi multinazionali: Ã¨ il tessuto delle microimprese a garantire continuitÃ , occupazione e innovazione. La manifestazione ha dato voce a questo mondo, mettendo in evidenza la necessitÃ di investire su chi ogni giorno lavora per far crescere la comunitÃ .

La cerimonia conclusiva ha visto cittadini, studenti e imprenditori uniti in un momento di riflessione collettiva. Un segnale forte: Assovasto non Ã¨ solo un evento economico, ma unâ€™occasione per rafforzare il legame tra generazioni, istituzioni e mondo produttivo, con lâ€™obiettivo di costruire un futuro di eccellenza per lâ€™intero territorio.

Servizio di Ercole d'Ercole