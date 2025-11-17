Nasce “Tartufo&Tradizione”, a Torrebruna la prima edizione dedicata al tartufo bianco e alle eccellenze locali

Torrebruna si prepara ad accogliere la prima edizione di “Tartufo&Tradizione”, l’evento dedicato al tartufo bianco, simbolo di eccellenza gastronomica e di legame con il territorio. L’iniziativa, in programma domenica 30 novembre 2025, nasce con l’obiettivo di valorizzare le risorse naturali, culturali e culinarie dell’Alto Vastese, promuovendo un incontro tra sapori autentici, tradizione e innovazione.

Durante la giornata, il borgo si trasformerà in un percorso sensoriale tra mercatini di prodotti tipici, Pranzo d’autore con lo chef 1 Stella Michelin Nicola Fossaceca e ospiti d’eccezione, degustazioni guidate di piatti a base di tartufo bianco. Non mancherà un momento di approfondimento culturale, attraverso un incontro dedicato alla storia del tartufo e al valore della tradizione come ponte tra culture e territori — tema che ispira il nome dell’evento, Tartufo&Tradizione.

L’evento è organizzato dal Comune di Torrebruna, in collaborazione con l'associazione "Corvara" e altre realtà locali, produttori e operatori turistici, con l’intento di creare una nuova occasione di incontro e promozione per l’intera comunità.

“Vogliamo che Tartufo&Tradizione diventi un appuntamento fisso per Torrebruna — un momento in cui la nostra identità si racconta attraverso i profumi, i sapori e le parole che ci uniscono”, ha dichiarato il sindaco di Torrebruna Francesco Troilo, che sottolinea come l'evento sia pensato per mettere in scena l’anima di questo angolo d’Abruzzo: la montagna, i boschi, il silenzio… e poi l’esplosione aromatica del tartufo bianco.

Invitiamo gli amanti e appassionati del tartufo e semplici curiosi a segnare la data e partecipare a un giorno che promette sensazioni autentiche.

La manifestazione si concluderà con un pranzo d’autore dedicato al tartufo bianco e alla cucina abruzzese, accompagnato da musica e intrattenimento.

Luogo: Centro storico di Torrebruna (CH) — Palestra Comunale

Data: Sabato 30 novembre 2025

Info e contatti: Francesco 351.7639005 Vincenzo 368.7200652