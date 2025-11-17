Titoli regionali per la Pro Life Racing Team: sugli scudi Zimarino, Valloscuro e Cinalli

Il Pro Life Racing Team continua a raccogliere successi e piazzamenti di prestigio, non solo in Abruzzo ma anche nelle regioni del Centro Italia.

Un banco di prova importante si Ã¨ presentato a Pizzalto di Roccaraso, con la due giorni di ciclocross abbinata allâ€™Adriatico Cross Tour e al Memorial Adelio Di Natale, occasione per confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti amatoriali a livello nazionale.

La squadra di Casalbordino ha centrato brillantemente gli obiettivi del Campionato regionale FCI Abruzzo: Davide Zimarino si Ã¨ aggiudicato il titolo tra i Master 3, Rocco Valloscuro tra i Master 5 e Giuseppe Cinalli tra i Master 8.

A un passo dal titolo regionale, Carlo Tudico e Marco Coletti ci sono andati molto vicino rispettivamente tra i Master 7 e i Master 2. Ottimi risultati anche per Nicola Delle Donne, Angelo Leone e Fabrizio Ickz Dâ€™Elisiis, questâ€™ultimo allâ€™esordio assoluto in una competizione di rilievo. Nella gara del giorno successivo, sempre a Pizzalto, doppietta sul podio con Marco Coletti e Giuseppe Cinalli, entrambi secondi nella loro categoria.

Altra occasione importante Ã¨ arrivata nelle Marche con la Fertesino Cup a Monte Urano, dove Carlo Tudico ha vinto la sua categoria tra i Master 7, confermandosi protagonista. Bene anche il resto del team: Massimo Fratini, Amedeo Di Meo, Davide Zimarino, Marco Coletti e Rocco Valloscuro hanno firmato piazzamenti di valore che sono valsi la conquista del terzo gradino del podio come societÃ piÃ¹ numerosa.

Contemporaneamente, nel Lazio, si disputava ad Ardea la prima prova del Lazio Cross â€“ Trofeo Romano Scotti: qui Giuseppe Cinalli ha chiuso al secondo posto tra i Master 8, mentre Nicola Delle Donne ha firmato un solido piazzamento tra i Master 7.