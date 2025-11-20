Partecipa a IlTrigno.net

Giubileo dei Cori e delle Corali, l'Histonium a Roma

Appuntamenti
Appuntamento nel fine settimana con il Giubileo dei Cori e della Corali a Roma.

Domenica 23 novembre alle 10.30, sul sagrato della Basilica di San Pietro, sarÃ  Papa Leone XIV a presiedere la celebrazione eucaristica a conclusione dellâ€™evento. 

Lâ€™evento giubilare si apre il giorno prima, sabato 22, con il pellegrinaggio alla Porta Santa, dalle 14 alle 17, e la possibilitÃ  di ricevere il sacramento della riconciliazione nelle chiese giubilari; a seguire, dalle 19 alle 19.30, lâ€™animazione delle Messe vespertine in diverse chiese e parrocchie di Roma, anche con concerti finali.

Il Coro Polifonico Histonium B. Lupacchino di Vasto diretto dal MÂ° Luigi Di Tullio sarÃ  presso la Chiesa di S. Ignazio di Loyola - di cui Ã¨ rettore il sacerdote vastese Padre Vincenzo Dâ€™Adamo â€“ per animare la Messa vespertina delle 18.30 e tenere un successivo concerto unitamente al Coro CittÃ  di Rivarolo di Rivarolo Canavese (Torino) diretto dal MÂ° Maria Grazia Laino. 

Per tutti i fedeli sarÃ  uno dei momenti piÃ¹ belli del Giubileo.. La musica Ã¨ la pace dellâ€™anima.

