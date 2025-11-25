Ricordo dei Caduti di Nassiriya e celebrazione della Virgo Fidelis, si attiva l'Associazione Nazionale Carabinieri di San Salvo

L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di San Salvo, presieduta da Alfonso Mastroiacovo, promuove, nella giornata di domenica 30 novembre, un'iniziativa per la celebrazione della Virgo Fidelis, Patrona dell'Arma.
Il programma della manifestazione, con il patrocinio del Comune di San Salvo, prevede alle ore 9,30 il raduno in Piazza Nassiriya, zona 167. A seguire alzabandiera, benedizione e deposizione di una corona d'alloro in memoria dei Caduti di Nassiriya con partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione locale e delle scolaresche cittadine.
Poi spostamento a San Salvo Marina, nella Chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, per la Santa Messa delle ore 11 che sarà officiata dal parroco Don Gianluca Catania.