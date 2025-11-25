“Le donne fanno gol!” – un evento che mette al centro emancipazione, lavoro e dignità femminile

Un titolo forte e simbolico: “Le donne fanno gol!”. L’iniziativa nasce per sottolineare come formazione e lavoro possano diventare il vero terreno di vittoria contro la violenza, offrendo alle donne strumenti concreti di autonomia e dignità.

Il messaggio è chiaro: segnare un gol significa vincere una sfida. In questo caso, la sfida è contro la violenza e le discriminazioni. L’evento mette al centro la possibilità di costruire percorsi di crescita personale e professionale che rafforzino l’indipendenza femminile.

La formazione e l’accesso al lavoro sono presentati come leve decisive per garantire alle donne nuove opportunità. Non solo strumenti di inserimento professionale, ma anche mezzi per costruire un futuro libero da condizionamenti e fragilità.

L’iniziativa ha un valore sociale profondo: promuovere il cambiamento culturale, sensibilizzare la comunità e creare reti di sostegno. È un momento di confronto che unisce istituzioni, associazioni e realtà produttive attorno a un obiettivo comune: rendere la società più giusta e inclusiva.

“Le donne fanno gol!” ribalta la narrazione della fragilità e mette in evidenza la forza, la capacità e la determinazione femminile. È un invito a credere che la vittoria contro la violenza passi attraverso l’autonomia economica e la valorizzazione delle competenze.

Un evento che non si limita a sensibilizzare, ma che indica una strada concreta: formazione e lavoro come strumenti di libertà. “Le donne fanno gol!” diventa così un simbolo di speranza e di cambiamento, un punto di partenza per costruire una società più equa e solidale.

Servizio di Ercole d'Ercole