'Bella dentro', Scalera: "La dignità non si interrompe mai"

Si è concluso il progetto “Bella dentro” (promosso dalla garante dei detenuti Monia Scalera) nel carcere di Chieti.

"È stato un percorso fatto di gesti semplici ma profondi - ha detto Scalera - prendersi cura, ascoltare, restituire attenzione a donne che troppo spesso vivono invisibili. Con estetiste e parrucchiere abbiamo portato benessere, certo, ma soprattutto rispetto e presenza. Ogni incontro ha ricordato un principio fondamentale: la dignità non si interrompe mai, neppure dietro le sbarre. Offrire un momento di cura significa riconoscere il valore della persona, aprire uno spazio in cui ciascuna possa ritrovare un frammento della propria forza.

Grazie a chi ha sostenuto e reso possibile questo progetto e soprattutto al “Centro Estetico MIMÈ” di Chieti, con Laura, Giorgia, Silvia, Alice e Serena e a “I parrucchieri di Gianluca Desiderio” di Chieti, con Anna, Alessia, Khadija e Simona. “Bella Dentro” è stato ed è questo: un invito a non dimenticare che, anche nei luoghi più difficili, c’è sempre una luce che merita di essere riaccesa" ha concluso Scalera.