Al Santuario del Beato Angelo a Furci il Concerto di Natale con Piero Mazzocchetti

Domenica 21 dicembre, alle ore 18.30, il Santuario del Beato Angelo accoglierà il tradizionale Concerto di Natale.

Ospite d'eccezione sarà il tenere di fama internazionale Piero Mazzocchetti, la cui presenza impreziosirà il valore artistico della serata.

Il tenore sarà accompagnato dai maestri Francesco Mammola e Pierluigi Santulla, con i quali si esibirà, regalando al pubblico le più grandi melodie natalizie.

L'evento è promosso dalla Parrocchia di Furci in collaborazione con la Confraternita del Beato Angelo.

Così il Rettore del Santuario Don Angelo Di Prinzio: “Dopo la bellissima esperienza del Premio internazionale Angelo da Furci, in cui il maestro Mazzocchetti ha regalato grandissime emozioni ai presenti nel Santuario del Beato Angelo, abbiamo scelto di realizzare un concerto di natale che offra nuovamente il fascino della sua splendida voce, riconosciuta a livello internazionale. Sarà un'altra bellissima occasione per tutta la città di Furci, nonché per i tantissimi ammiratori del maestro Mazzocchetti che vorranno unirsi a noi in un momento sacro come i canti natalizi, per l'occasione interpretati dal grande tenore. Un grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione del concerto. Vi aspettiamo numerosi domenica 21 dicembre alle ore 18.30”.

Si ringraziano gli sponsor, in particolare modo, Nicola Di Michele - Linea 4 (Vasto) con i suoi lavori mostra sempre grandissima attenzione e dedizione alle attività della comunita' di Furci.