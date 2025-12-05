Magia del Natale, a Cupello un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli

L’atmosfera incantata delle festività arriva a Cupello con “Magia del Natale”, l’evento organizzato dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale e patrocinato dal Comune di Cupello, in programma domenica 7 dicembre a partire dalle 15.30 nell’atrio del Palazzo Comunale. Un pomeriggio pensato per bambini e famiglie, dove creatività, musica e fantasia si uniranno per dare il via al periodo più luminoso dell’anno. L’ingresso è gratuito.

Ad accogliere i piccoli visitatori ci saranno gli “elfi di Babbo Natale”, pronti a guidarli in un percorso ricco di attività. Tra le iniziative proposte spiccano i laboratori creativi, che permetteranno ai bambini di realizzare la tradizionale “letterina a Babbo Natale” e di cimentarsi con “Creo il Natale”, un laboratorio manuale dedicato alle decorazioni e ai simboli della festa.

Immancabile la foto con Babbo Natale, uno dei momenti più attesi dai più piccoli, mentre gli artisti itineranti e il servizio truccabimbi contribuiranno a trasformare l’atrio comunale in un vero villaggio natalizio. Durante l’intera manifestazione saranno offerti popcorn, dolcetti e caramelle, per rendere il clima ancora più gioioso e coinvolgente.

Alle 17.30, spazio alla musica e al movimento con la Kids Christmas Dance a cura di Ritmo FitDance, che porterà un’esplosione di energia e allegria; le “Dolci Melodie di Natale”, eseguite da Cesare Tittaferrante, accompagneranno grandi e piccoli in un viaggio sonoro nel cuore delle tradizioni natalizie.

“Magia del Natale” si presenta dunque come un evento pensato per unire la comunità e offrire ai bambini un’occasione speciale per vivere la magia delle feste attraverso gioco, creatività e musica. Un appuntamento da non perdere per iniziare insieme il conto alla rovescia verso il Natale.