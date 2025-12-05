Omaggio a Mihai Eminescu, appuntamento alla Sala Irma Perrotti del Polo Bibliotecario 'Mattioli' di Vasto

In occasione della Festa Nazionale della Romania, l’associazione Vocea Romanilor Vastesi, con il patrocinio del Comune di Vasto, organizza un evento culturale dedicato alla celebrazione di Mihai Eminescu (1850-1889), considerato il più importante poeta della letteratura romena. E’ il poeta che ha saputo trasformare la parola in musica dell’anima, simbolo eterno della poesia romantica romena ed europea. Sarà un’occasione per scoprire come la poesia possa unire popoli e generazioni, creando ponti di comprensione e armonia.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre, alle ore 16:00, presso la Sala Polifunzionale Irma Perrotti di Vasto, nella sede del Polo Bibliotecario Raffaele Mattioli in via Aragona 26.

Durante l’incontro sarà presentato il volume “Su dolci corde di silenzio”, un’antologia di poesia romena curata da Valentina Negrițescu, con la partecipazione di Armando Santarelli. L’opera rappresenta un ponte culturale tra Italia e Romania, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire la profondità e la bellezza della poesia romena. I momenti artistici avranno come protagonisti i bambini membri dell’Associazione.

Vi aspettiamo!



Irina Ilona Lazar, presidente dell’Associazione Vocea Romanilor Vastesi