'Santa Chiara Wine Food Festival', due giorni di appuntamenti tra gusto, territorio e musica

Al via la seconda edizione del Santa Chiara Wine & Food Festival.

L’iniziativa, in programma sabato 6 e domenica 7 dicembre, nasce grazie alla collaborazione con le cantine del territorio e i produttori delle tipicità gastronomiche vastesi, con il fondamentale supporto dei consorzi e delle associazioni di categoria, impegnati nella promozione e nello sviluppo delle eccellenze locali.

Durante le due giornate, dalle 17:00 alle 24:00, i visitatori potranno vivere un percorso di degustazioni tra etichette selezionate, prodotti tipici e incontri con aziende che rappresentano la qualità e la tradizione del territorio.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla ricettività locale: gli ospiti dei B&B convenzionati riceveranno il kit di degustazione e un calice omaggio, una scelta nata con l’obiettivo di favorire il soggiorno in città, distribuire meglio i flussi turistici e contribuire alla sicurezza stradale, incoraggiando gli ospiti a vivere l’evento senza necessità di spostamenti in auto.



Programma del weekend – 6 e 7 dicembre

Due giornate dedicate al territorio, alla cultura del vino, alla sostenibilità e alla musica. Un festival che unisce persone, sapori e storie nel cuore di Vasto, al Mercato di Santa Chiara.



Sabato 6 dicembre

Dalle 17:00 – Saluti istituzionali



•⁠ ⁠Francesco Menna – Sindaco di Vasto

•⁠ ⁠Licia Fioravante – Vicesindaco

•⁠ ⁠Alfonso Ottaviano – Direttore CIA Chieti-Pescara

•⁠ ⁠Lido Legnini – Direttore Confesercenti Chieti

•⁠ ⁠Angelo Radica – Presidente Città del Vino

•⁠ ⁠Gianluca Casciato – Legambiente Abruzzo

•⁠ ⁠Carlo Ricci - Direttore GAL Costa dei Trabocchi

•⁠ ⁠Nicola Delle Donne - AIS Abruzzo

•⁠ ⁠Giuseppe Di Marco - Presidente DMC

•⁠ ⁠Piergiorgio Molino – Vivere Vasto Marina

•⁠ ⁠Marco Corvino – Vasto in Centro



18:00 – 19:00 – Riciclo creativo (tappi di sughero)

Laboratorio per bambini e famiglie a cura di Legambiente: trasformiamo i tappi di sughero in piccoli oggetti creativi e impariamo insieme il valore del riuso.

Info e prenotazioni: 329 258 7548



19:00 – 20:00 – Tavolo di orientamento con Istituto Zimarino Ridolfi Scerni

Un incontro dedicato ai percorsi formativi della scuola agraria: opportunità, sbocchi professionali e dialogo diretto con chi ogni giorno vive la terra e il territorio.



21:00 – Musica live

Il sound unico della Piccola Underground Orchestra chiude la prima giornata del Festival con atmosfere intense e originali.



Domenica 7 dicembre

Dalle 18:00 – AIS: focus sul Cerasuolo d’Abruzzo

Degustazioni e momenti di approfondimento guidati alla scoperta di uno dei vini simbolo della nostra regione.

21:00 – Musica live

La carica travolgente della LPDM Band per una serata piena di ritmo ed energia.



“Santa Chiara Wine & Food Festival 2025 - dicono gli organizzatori - Tradizione, territorio e gusto in un unico grande evento. Vi aspettiamo!”

