"Voci che contano: la persona oltre la disabilità", l'incontro a Vasto

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ci deve far riflettere sull’importanza di promuovere un confronto aperto e plurale sul tema della disabilità, dando spazio alle esperienze di chi opera quotidianamente sul territorio e di chi vive direttamente percorsi di inclusione. Un appuntamento costruito per valorizzare la persona prima di tutto, superando stereotipi, barriere culturali e pregiudizi.

Per questo il Comune di Vasto insieme con il Rotary Club ha inteso organizzare una tavola rotonda dal titolo “Voci che contano: la persona oltre la disabilità”, in programma domenica 7 dicembre, alle ore 17:30, presso la Sala Aldo Moro agli ex Palazzi Scolastici.

La cittadinanza è invitata a partecipare!