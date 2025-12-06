Partecipa a IlTrigno.net

"Voci che contano: la persona oltre la disabilità", l'incontro a Vasto

Il 7 dicembre appuntamento alla Sala comunale Aldo Moro agli ex Palazzi Scolastici

redazione
Appuntamenti
La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ci deve far riflettere sull’importanza di promuovere un confronto aperto e plurale sul tema della disabilità, dando spazio alle esperienze di chi opera quotidianamente sul territorio e di chi vive direttamente percorsi di inclusione. Un appuntamento costruito per valorizzare la persona prima di tutto, superando stereotipi, barriere culturali e pregiudizi.

Per questo il Comune di Vasto insieme con il Rotary Club ha inteso organizzare una tavola rotonda dal titolo “Voci che contano: la persona oltre la disabilità”, in programma domenica 7 dicembre, alle ore 17:30, presso la Sala Aldo Moro agli ex Palazzi Scolastici.

La cittadinanza è invitata a partecipare!

