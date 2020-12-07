Domenica 7 dicembre - La Parola del Signore

Venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: Â«Convertitevi, perchÃ© il regno dei cieli Ã¨ vicino!Â». Egli infatti Ã¨ colui del quale aveva parlato il profeta IsaÃ¬a quando disse: Â«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!Â». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Â«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!". PerchÃ© io vi dico che da queste pietre Dio puÃ² suscitare figli ad Abramo. GiÃ la scure Ã¨ posta alla radice degli alberi; perciÃ² ogni albero che non dÃ buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me Ã¨ piÃ¹ forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerÃ in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirÃ la sua aia e raccoglierÃ il suo frumento nel granaio, ma brucerÃ la paglia con un fuoco inestinguibileÂ». _(Mt 3,1-12)_



Anche oggi, nel tempo dell'attesa, Giovanni annuncia che l'Atteso verrÃ nel silenzio e nella semplicitÃ , ma sta a noi riconoscerlo e convertirci, accogliendo e vivendo la Parola.



Giovanni Battista, come profeta, sente che l'atteso Messia sta per arrivare e a coloro che andavano da lui per farsi battezzare diceva Â«Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!"...vi battezzo nell'acqua per la conversione ...egli vi battezzerÃ in Spirito Santo e fuoco.Â»

Le sue indicazioni, anche per me e te, significano:

* avere Cristo come meta della nostra vita interiore, per amore, non per paura di essere condannati;

* conformarci a Lui, con quotidiana fedeltÃ alla Parola;

* animati dalla certezza che realizza i desideri del cuore;

* l'incontro con Lui sarÃ un incontro di gioia.



Quindi siamo chiamati a crescere, giorno dopo giorno, di piÃ¹ nel bene per somigliare a GesÃ¹ nostra guida, e questo Ã¨ possibile solo se camminiamo con lui ascoltando la sua voce.

Ed io camminiamo verso la luce del Natale? Ho fatto una verifica se le "luci" che compongono le mie relazioni (familiari, sociali, comunitarie) funzionino?



Signore, liberami, dal mio modo di vedere le cose, perchÃ© possa aprirmi ad accogliere il mistero del tuo Amore, che si offre a noi, e possa essere portatore di consolazione e speranza perchÃ©, anche gli altri, possano riconoscerti sempre presente in mezzo a noi e vivere la gioia di essere per sempre con Te. Amen