San Salvo accende la magia del Natale con la Casa di Babbo Natale

La magia del Natale ha invaso le strade di San Salvo con lâ€™inaugurazione della Casa di Babbo Natale. Lâ€™evento ha segnato lâ€™apertura ufficiale delle festivitÃ e ha visto la partecipazione di tanti bambini accompagnati dalle loro famiglie. Santa Claus, accolto con entusiasmo, ha guidato il corteo partito dalla Villa Comunale: un lungo serpentone che ha attraversato le vie del centro cittadino, trasformando il percorso in un momento di festa partecipata.

Il cammino verso il Municipio Ã¨ stato scandito da sorrisi, voci festose e la curiositÃ dei piÃ¹ piccoli, che hanno seguito Babbo Natale con occhi pieni di meraviglia. Ogni passo del corteo ha raccontato la voglia di vivere insieme lâ€™inizio delle feste, con genitori e nonni che hanno accompagnato i bambini lungo il tragitto, rendendo la passeggiata un vero viaggio di comunitÃ .

Giunti sotto al Municipio, non câ€™era un pubblico in attesa, ma ad animare la piazza ci hanno pensato le ragazze del corpo di ballo della ASD Academy New Dance. Con coreografie curate e movimenti armoniosi, hanno intrattenuto i bambini e le loro famiglie, trasformando lo spazio in un palcoscenico improvvisato. I sorrisi delle ballerine e la loro energia hanno catturato lâ€™attenzione dei presenti, regalando momenti di bellezza e coinvolgimento che hanno strappato applausi sinceri.

Le immagini mostrano bambini emozionati che salutano Babbo Natale, famiglie che si stringono attorno ai piÃ¹ piccoli e cittadini che hanno scelto di esserci per condividere lâ€™inizio delle festivitÃ . Non solo spettacolo, ma unâ€™occasione di incontro e partecipazione che ha reso speciale questa giornata.

Grazie allâ€™organizzazione della Pro Loco San Salvo, ogni dettaglio Ã¨ stato curato con attenzione: dal corteo allâ€™accoglienza, fino allâ€™allestimento della Casa di Babbo Natale. La cittÃ ha potuto offrire ai suoi cittadini un inizio di Natale memorabile, fatto di semplicitÃ , calore e partecipazione.

San Salvo si conferma cuore pulsante di comunitÃ e tradizioni, capace di unire generazioni e regalare emozioni genuine. Un Natale che non Ã¨ solo festa, ma identitÃ e partecipazione.

Servizio di Ercole d'Ercole