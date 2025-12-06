Partecipa a IlTrigno.net

A Montalfano l'accensione del Fuoco dell'Immacolata

Tradizioni
Domenica 7 dicembre, a Montalfano, si terrÃ  l'accensione del Fuoco dell'Immacolata, a cura dell'associazione Montalfano Terra Nostra, con il patrocinio del Comune di Cupello, alle ore 19:00, in Piazza Giovanni Paolo II a Montalfano di Cupello.

La tradizionale accensione del fuoco, simbolo di devozione e comunitÃ , rappresenta uno dei momenti piÃ¹ sentiti del Natale, richiamando ogni anno famiglie e giovani che condividono un rito che unisce fede, tradizione e convivialitÃ .

La serata prenderÃ  il via con la benedizione del Fuoco dell'Immacolata, celebrata da Don Nicola Florio, alla quale seguirÃ  un momento di festa aperto a tutti:
â€¢ degustazione di panino con la salsiccia accompagnato da vino;
â€¢ presenza speciale di Babbo Natale, che porterÃ  un sorriso ai piÃ¹ piccoli e scalderÃ  l'atmosfera.

"Questa ricorrenza â€“ dichiarano i componenti dell'associazione Montalfano Terra Nostra â€“ Ã¨ un'occasione importante per ritrovarsi e custodire una tradizione che appartiene alla nostra storia. Il fuoco dell'Immacolata Ã¨ un simbolo identitario che continua a unire la nostra comunitÃ ."

L'associazione invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme un momento di condivisione e festa, nell'atmosfera calorosa che da sempre caratterizza la comunitÃ  di Montalfano.

