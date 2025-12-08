Natale a Scerni, pronto il calendario degli eventi festivi

"Pronto il Calendario degli Eventi Natalizi di Scerni, un programma essenziale ma ricco di calore pensato per rafforzare il senso di comunitÃ e vivere insieme lo spirito del Natale.

Anche questâ€™anno abbiamo lavorato con impegno per offrire un cartellone con iniziative rivolte a tutte le etÃ : dalle tradizionali luminarie alle attivitÃ per bambini, dalle serate musicali agli appuntamenti culturali ed enogastronomici che esalteranno le tradizioni del nostro territorio, fino ad arrivare al Presepe Vivente all'interno del borgo storico.

Un ringraziamento speciale va alle associazioni di Scerni che hanno collaborato con grande entusiasmo all'organizzazione degli eventi, agli addobbi e alle luminarie, contribuendo a rendere il nostro borgo ancora piÃ¹ accogliente e suggestivo. Il loro impegno, unito alla partecipazione di tanti cittadini, ha permesso di trasformare le nostre vie e Piazze in uno scenario natalizio che unisce tradizione, creativitÃ e spirito comunitario".

Cosi in una nota hanno sottolineato il sindaco Daniele Carlucci e componenti della giunta.