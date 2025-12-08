"Ti aspetto" di Auro Zelli, il silenzio che diventa presenza

Con “Ti aspetto” Auro Zelli firma un nuovo capitolo della sua poetica: una canzone che guarda negli occhi l’attesa e la traduce in rivelazione, facendo del silenzio un luogo vivo e abitato, capace di restituire senso al vuoto e al tempo.

Il brano esce su tutte le piattaforme digitali, distribuito da GunG Music Entertainment, e arriva con un videoclip originale a cura di Kesia, pensato per amplificare il respiro emotivo della canzone e il suo sguardo intimo e contemporaneo.

Il testo la musica e gli arrangiamenti sono di Zelli, drum: Cristian Falzone, guitar: Vito Di Virgilio; bass, piano, percussion, keyboards, sequencing e programming, editing e lead vocal Auro Zelli. Mix e mastering Only One Studio a cura di Stefano De Libertis.

Continua a leggere su VastoSound (clicca qui)