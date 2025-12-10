Festa della Madonna di Loreto, celebrazione nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto

Il 10 dicembre si rinnova a Vasto la celebrazione della Madonna di Loreto, Patrona dell'Aeronautica

Come ogni anno anche questo dicembre a Vasto si rinnova la commemorazione della Madonna di Loreto Patrona dell'Aeronautica.

Durante la Santa Messa di mercoledÃ¬ 10 dicembre delle ore 18:00 nella Cattedrale di San Giuseppe, lâ€™Associazione Arma Aeronautica Aviatori dâ€™Italia Sezione di Vasto celebrerÃ la Madonna di Loreto Patrona dellâ€™Aeronautica Militare e di tutti gli Aeronauti.

VerrÃ rivolto un pensiero ai Soci che hanno chiuso le ali e a tutti i caduti dellâ€™aria e letta la Preghiera dellâ€™Aviatore. Interverranno autoritÃ civili e militari con la costante presenza delle consorelle Associazioni Combattentistiche e d'Arma del Coordinamento Vasto-San Salvo-Petacciato.

L'invito a partecipare al solenne momento di raccoglimento e preghiera verso il cielo Ã¨ rivolto a tutta la cittadinanza e alla comunitÃ intera.