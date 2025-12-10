Aperta il 7 dicembre scorso, nella Sala Mattioli di Corso De Parma a Vasto, la mostra fotografica “16 anni di Scuola con Vita e Solidarietà, 16 anni di Calendari”, un’esposizione che celebra lo storico rapporto tra l’associazione Vita e Solidarietà presieduta da Ottavio Antenucci e le scuole del territorio.

La mostra, promossa con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, sarà visitabile fino al 14 dicembre, dalle 17.30 alle 20.30.

Il Calendario non è solo un prodotto editoriale, ma un laboratorio che stimola empatia, creatività e consapevolezza sociale nelle giovani generazioni.

Il ricavato dalla distribuzione dei calendari sostiene da anni progetti umanitari fondamentali nella Repubblica Democratica del Congo e nello Sri Lanka.

All’inaugurazione hanno preso parte l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e il consigliere Luigi Marcello.

L’assessore Nicola Della Gatta, nel portare i saluti istituzionali anche del sindaco Francesco Menna, ha dichiarato: «Questa mostra racconta un percorso educativo e umano straordinario, costruito grazie all’impegno costante di Vita e Solidarietà e alla sensibilità delle nostre scuole. È un progetto che unisce fotografia, memoria e solidarietà, e che testimonia quanto la cultura possa essere strumento concreto di crescita e partecipazione per tutta la comunità».