"L’ALTrA CUCINA – Un Pranzo d’Amore alla Casa Lavoro di Vasto"

Il prossimo 18 dicembre, alla Casa Lavoro di Vasto, in adesione all’iniziativa nazionale che coinvolge più di 50 Istituti Penitenziari, si terrà un Pranzo di Natale speciale dedicato agli ospiti della struttura: un momento di fraternità e vicinanza promosso dall’Associazione Prison Fellowship, in accordo con la Direzione della Casa Lavoro e con il supporto organizzativo del Movimento Ecclesiale Rinnovamento nello Spirito dell’Abruzzo.

L’iniziativa, inserita nel progetto “L’ALTrA Cucina – Un Pranzo d’Amore”, vuole offrire un Natale diverso, fatto di calore umano, ascolto e dignità condivisa; il pranzo sarà preceduto dalla S. Messa celebrata nella Cappella dell’Istituto dall’Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto S.E. Bruno Forte e concelebrata dal Cappellano Don Sivio Santovito e da altri sacerdoti del territorio.

A preparare il pranzo saranno gli Chef Stellati Nicola Fossaceca e Arcangelo Tinari, che offriranno il loro talento culinario e la loro creatività, trasformando per un giorno i corridoi della Casa Lavoro in un ristorante eccezionale per gusto e solidarietà. Allieterà l’evento il popolare artista abruzzese Germano D'Aurelio, a tutti noto come N’Duccio ,

La realizzazione dell’iniziativa è resa possibile dalla viva e costante collaborazione tra il Rinnovamento nello Spirito e l’Istituto penitenziario di Vasto.

Al Pranzo parteciperanno anche referenti delle Istituzioni locali e del Terzo Settore, con l’obiettivo condiviso di avvicinare la realtà dell’Esecuzione Penale al territorio e rafforzare le sinergie per costruire insieme reali opportunità di reinserimento sociale, coniugando inclusione e sicurezza.

Direzione della Casa Lavoro di Vasto

Rinnovamento nello Spirito d’Abruzzo