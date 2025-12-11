Associazioni e solidarietÃ  protagoniste al 'Festival del Sociale' a Vasto

Il Mercato di Santa Chiara si prepara ad accogliere il Festival del Sociale, una giornata interamente dedicata alla solidarietÃ , alla partecipazione e alla scoperta del prezioso lavoro svolto dalle realtÃ associative del territorio.

Lâ€™evento, promosso dal Comune di Vasto, dal Consorzio Matrix e dal Mercato di Santa Chiara, nasce con lâ€™obiettivo di avvicinare la cittadinanza al mondo del volontariato, valorizzando il ruolo fondamentale delle associazioni che ogni giorno operano per il benessere della comunitÃ .

Nel corso della giornata del 14 dicembre 2025, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, il festival offrirÃ un ricco programma di attivitÃ pensato per grandi e piccoli: laboratori artistici e creativi, attivitÃ per famiglie e bambini, momenti musicali, giochi e iniziative interattive, esposizioni, punti informativi e occasioni di dialogo con le associazioni presenti.

Parteciperanno numerose realtÃ territoriali impegnate in ambiti fondamentali come la disabilitÃ , la protezione degli animali, la cultura, la solidarietÃ , lâ€™inclusione, il supporto alle donne, il volontariato giovanile e la promozione sociale. Tra queste: AIGU â€“ Giovani per lâ€™UNESCO, Amici di Zampa, Anffas Vasto, ARDA, Civicamente, Come un Filo Rosso, Croce Rossa Italiana, Associazione Dafne, DonnAttiva, Associazione Emily Abruzzo, Premio Letterario Emily, Michea, Ricoclaun, Lory a Colori, Rotary Club Vasto, Un Buco nel Tetto, Spazio Victor e molte altre.

Â«Il Festival del Sociale rappresenta - per il sindaco Francesco Menna e l'assessore al Sociale Anna Bosco - unâ€™occasione speciale per vivere insieme la magica atmosfera natalizia, riscoprire il valore della comunitÃ e sostenere chi, ogni giorno, si impegna per costruire una cittÃ piÃ¹ solidale, inclusiva e attenta ai bisogni di tuttiÂ».