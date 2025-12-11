"Essere genitori oggi tra smartphone, scuola e benessere emotivo", l'incontro a San Salvo

Domenica 14 dicembre la comunità di San Salvo è invitata a un incontro focalizzato sulle sfide che i genitori devono affrontare nell’era iperconnessa. L’evento, intitolato “Essere genitori oggi tra smartphone, scuola e benessere emotivo,” si terrà presso la Sala Parrocchiale San Giuseppe di San Salvo, offrendo strumenti e riflessioni sul delicato equilibrio tra vita digitale e sviluppo sano.

Organizzato in collaborazione da Agesci San Salvo1 con l’associazione Kaleidós – Centro di Psicologia e Psicoterapia, l’appuntamento promette di andare oltre la semplice demonizzazione della tecnologia, cercando invece un dialogo costruttivo.

La mattinata si aprirà con una sessione dedicata alla regolamentazione dell’uso del digitale, un tema caldo che spesso genera attriti in famiglia:

09:45 – 10:15: “Patti Digitali” – Un incontro online con un rappresentante dell’associazione “patti digitali” offrirà una prospettiva su come stabilire regole chiare e condivise, trasformando lo smartphone da nemico a strumento gestito. Si discuterà di responsabilità, cyber-cittadinanza e dell’importanza di un’educazione mediatica attiva.

10:15 – 11:15 – Sarà poi la volta di un confronto con gli specialisti dell'associazione Kaleidós sull'impatto dello smartphone sulla salute e sul benessere emotivo di bambini e adolescenti. Verranno esplorate le dinamiche di ansia, socializzazione alterata e la difficoltà di gestione del tempo libero non strutturato.




