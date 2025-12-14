Pro Loco 'Città del Vasto', ricco il programma di appuntamenti natalizi

Tornano le iniziative natalizie della Pro Loco Città del Vasto: numerosi gli appuntamenti in programma nel periodo festivo.

L'ottava edizione della Mostra-Concorso presepiale "Vasto nel Presepe" - La Natività declinata al Vastese, un appuntamento divenuto tradizione per tutti coloro che sono appassionati nell'arte presepiale.

Oltre a l'imprescindibile collaborazione dell'Associazione di Promozione Sociale "Collegio Istonio" ed alla preziosa disponibilità della Curia vescovile, non poteva mancare il Patrocinio della Regione Abruzzo a significare l'importanza che questa manifestazione sta raggiungendo. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini senza limiti di età, le iscrizioni termineranno il 15 dicembre 2025.

I lavori realizzati dai concorrenti saranno al centro di una Mostra che sarà esposta durante il periodo delle feste natalizie dal 20 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 nei locali della Curia Vescovile in via Vescovado nel centro storico di Vasto.

Tra gli eventi non poteva mancare il consueto e tradizionale Concerto di Natale "In Diebus Natalis", giunto alla sesta edizione, in collaborazione con il Coro e l'Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale "R. Mattioli" di Vasto. Il Concerto si terrà lunedì 15 dicembre presso la Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto, alle ore 19.00.

Tra le iniziative più suggestive si inserisce anche "Cand' aja caminàtə chista nottə...", antico canto augurale vastese per il Nuovo Anno, preziosa testimonianza del Patrimonio Culturale Immateriale del territorio. L'incontro, promosso nell'ambito del progetto Museo Diffuso – fra Patrimonio e Identità, si terrà mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 17.30. Un momento di riscoperta e trasmissione della tradizione orale vastese, tra memoria, musica e identità, con commento, canto e accompagnamento a cura di Luigi Murolo.

È in distribuzione il n. 10 dei Quaderni della Pro Loco interamente dedicato al Natale, "Lu Nuatälə də 'na vòddə". Reperibile presso la sede operativa della Pro loco "Città del Vasto" APS in Via Arno n. 6,⁠ ⁠la Cartolibreria UNIVERSAL e l'Edicola Di Lanciano in P.zza L.V. Pudente.

"Questo fascicolo nasce dal desiderio di dare voce alla memoria di una Vasto antica, ormai scomparsa, con gesti, sapori e suoni he accompagnavano le feste d'inverno. Non è soltanto la rievocazione di usanze perdute, ma il tentativo di restituire il calore di un tempo in cui la comunità si stringeva intorno al fuoco, la fede si intrecciava con la vita quotidiana e il Natale era, prima di tutto, un sentimento condiviso. Ogni descrizione, ogni parola, ogni profumo appartiene a un mondo che non c'è più, ma che continua a respirare nei ricordi di chi lo ha vissuto e di chi, leggendone il racconto, può ancora sentirne il battito". – Dichiarano gli organizzatori.

È disponibile anche il Calendario 2026 della Pro Loco dal titolo "La Frana del 1956" - a settant'anni dalla catastrofe, realizzato grazie all'archivio della Famiglia Di Marco. Reperibile presso la Pro Loco "Città del Vasto" APS, Via Arno n. 6 (Casa di Conversazione); e la Cartolibreria Universal.

L'ultima iniziativa è dedicata ai bambini, per un Natale all'insegna della solidarietà e dell'amore, con la raccolta giocattoli "Dona un giocattolo e accendi un sorriso". I giocattoli raccolti verranno donati ai bambini meno fortunati tramite la Caritas Diocesana Chieti-Vasto. I giocattoli, nuovi o usati (in buono stato), verranno raccolti dal 16 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 20:00, presso la Curia Vescovile di Vasto. La raccolta, giunta all'Ottava edizione, è in collaborazione con la Caritas Diocesana, Pro Loco Pollutri, Collegio Istonio, Polisportiva Hermes e ASD Tennis Tavolo Vasto.