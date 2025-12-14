'Giornata Nazionale delle Demenze', porte aperte alla Clinica Neurologica del 'San Pio' di Vasto

Da Laura Bonanni (nella foto), Professore Ordinario di Neurologia Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'UniversitÃ 'G. d'Annunzio' di Chieti-Pescara, Direttrice della Clinica Neurologica dell'ateneo e dell'Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto riceviamo e pubblichiamo.

Da quest'anno, nell'ambito delle attivitÃ della SocietÃ Italiana di Neurologia- sezione demenze (SINdem), abbiamo istituito la Giornata Nazionale delle Demenze, che ricorrerÃ ogni anno il 15 dicembre.

Ãˆ unâ€™occasione importante per fermarci a riflettere su una delle grandi sfide di salute pubblica del nostro tempo.

In Italia si stima che oltre un milione di persone convivano con una forma di demenza, e che i loro familiari e caregiver affrontino quotidianamente un carico emotivo, sociale ed economico significativo. La demenza non riguarda solo la memoria: coinvolge la vita della persona, la sua autonomia e le relazioni.

La Giornata Nazionale delle Demenze nasce per sensibilizzare, informare e diffondere la cultura della prevenzione, della diagnosi precoce e dellâ€™assistenza di qualitÃ .

Parlarne significa abbattere stigma e pregiudizi, e costruire una societÃ piÃ¹ consapevole e inclusiva. Conoscere le demenze Ã¨ il primo passo per affrontarle insieme, con coraggio, solidarietÃ e speranza.

Il 15 dicembre la Clinica Neurologica di Vasto, che dirigo, ha organizzato un open day per offrire ai cittadini uno screening gratuito dello stato cognitivo e della salute del cervello.

I cittadini potranno recarsi dalle 10 alle 12 del 15 dicembre presso la Clinica Neurologica, sita presso l'Ospedale di Vasto (padiglione 3, terzo livello).

Saranno accolti da me e dalla dottoressa Alessia Masotino che somministrerÃ i test neuropsicologici per la valutazione dello stato cognitivo.