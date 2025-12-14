Santa Maria dei Miracoli a Casalbordino, la comunitÃ  celebra i 100 anni dalla fondazione del Monastero

Santa Maria dei Miracoli a Casalbordino, la comunitÃ celebra la significativa ricorrenza dei 100 anni dalla fondazione del Monastero.
Diversi gli appuntamenti in programma nel corso di questa settimana.
Ieri, sabato 13, il primo con l'incontro sulla vita monastica a cura di P. D. Luigi Di Bussolo, Monaco di Montecassino.
Nella giornata odierna di domenica 14 dicembre, alle ore 17, Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte e a seguire, alle 18,15, il Concerto Natalizio con il tenore Gianluca Nerone e il MÂ° Giovanni Sabella al pianoforte.
LunedÃ¬ 15 alle 18 Santa Messa presieduta da P. D. Paolo M. Gionta, abate di Noci.
MartedÃ¬ 16 alle 18 Santa Messa presieduta da P. D. Luca Fallica, abate di Montecassino che alle 21 terrÃ una Lectio Divina.
MercoledÃ¬ 17 dicembre, Solenne Commemorazione del Centenario, ore 18 Santa Messa presieduta da P. D. Ignasi M. Fossas I Colet, abate presidente; ore 19,15 commemorazione del centenario e ore 20 momento conviviale.
Domenica 20 ore 17 Santa Messa presieduta da P. D. Mauro Meacci, abate di Subiaco e visitatore della provincia italiana; ore 18,15 Concerto Natalizio con la Corale Fedele Fenaroli di Lanciano.
Video di presentazione (clicca qui)
Fonte e foto pagina Facebook Basilica Santa Maria dei Miracoli