Vasto, al Mercato Santa Chiara inaugurato il Festival del Sociale

Il Mercato Santa Chiara di Vasto si Ã¨ trasformato oggi in un grande spazio di incontro e condivisione. Ãˆ stato inaugurato il Festival del Sociale, con lâ€™obiettivo di valorizzare il ruolo delle associazioni che ogni giorno operano per il benessere della comunitÃ .

Alla cerimonia di apertura ha preso parte il sindaco Francesco Menna, che ha sottolineato lâ€™importanza di un appuntamento capace di mettere al centro la solidarietÃ e la partecipazione attiva dei cittadini.

Accanto a lui lâ€™assessore Anna Bosco, che ha rimarcato il valore del lavoro svolto dalle associazioni e la necessitÃ di rafforzare il legame tra istituzioni e volontariato, per costruire una comunitÃ piÃ¹ solidale e consapevole.

Il programma della giornata Ã¨ ricco e pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Fino alle 13 e poi dalle 16 alle 20, il festival propone laboratori artistici e creativi, attivitÃ per famiglie e bambini, momenti musicali, giochi e iniziative interattive. Non mancano esposizioni, punti informativi e occasioni di dialogo diretto con le associazioni presenti, che hanno portato testimonianze e progetti concreti.

Un evento che celebra il lavoro delle realtÃ associative e diventa occasione per rafforzare la partecipazione della cittadinanza, rendendo la solidarietÃ protagonista della vita comunitaria.

Servizio di Ercole d'Ercole