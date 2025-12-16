"Il Cuore in Musica", un concerto natalizio speciale per un fine che vale una vita

La Scuola Secondaria di primo grado “R. Paolucci” di Vasto, grazie alla sensibilità della dirigente scolastica prof.ssa Eufrasia Fonzo, ancora una volta è presente nel tessuto cittadino dando il proprio contributo solidale all’associazione Habibi APS, da anni impegnata sul territorio con progetti di prevenzione, specialmente nel campo della salute femminile.

L’associazione promuove una serata concerto sabato 20 dicembre, alle ore 18:00, presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, nella quale daranno il proprio contributo artistico due docenti della scuola “R. Paolucci”: la prof.ssa Danila Cicchini, in qualità di pianista concertista con il Quartetto “Riflessi”, formato dalle pianiste Marilena La Palombara, Maria Aurelia Del Casale, Clotilde Muzii, e il prof. Domenico D’Annunzio che ha trascritto e composto partiture per l’occasione per questo organico a due pianoforti otto mani, formazione particolarmente originale che mette in luce l’aspetto tecnico del pianoforte e le sonorità brillanti e potenti delle due tastiere.

La serata avrà un valore aggiunto con la presentatrice Francesca Martinelli, recentemente insignita del titolo Cavaliere della Repubblica Italiana per l’impegno profuso nel sociale.

Questo incontro diventa così un modello virtuoso di quanto le istituzioni, le associazioni di promozione sociale e soprattutto la scuola, possano contribuire insieme in modo concreto a migliorare il territorio, attraverso azioni capillari e trasversali di sensibilizzazione su problematiche legate alla salute.

Il ricavato della serata andrà a un progetto per l’Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Santo Spirito di Pescara.

Prenotazioni posti

WhatsApp 353-4764093

habibi.aps24@gmail.com