Musica come dono di speranza, il Concerto dell'Orchestra giovanile 'Rossetti' nella Casa Lavoro-Casa Circondariale di Vasto

Musica come dono di speranza: bella e significativa l'esperienza vissuta nella mattinata di martedÃ¬ 16 dicembre dai componenti dell'Orchestra Giovanile â€˜Gabriele Rossettiâ€™, protagonisti del â€˜Concerto di Nataleâ€™ organizzato all'interno della Casa Lavoro-Casa Circondariale di Vasto.

I ragazzi - spiega l'insegnante Miranda Sconosciuto - sono stati accolti da applausi sin dall'ingresso alla struttura e al termine del concerto da una standing ovation.

L'educatrice dott.ssa Maria Giuseppina Rossi e il comandante della Polizia Penitenziaria Sandro Sabatini sono stati ospitalissimi ed entusiasti nel vedere la passione e la bravura degli alunni dell'Orchestra giovanile.

La dirigente scolastica, Cristina Eusebi, ha affermato che la scuola Ã¨ parte della societÃ e del territorio dove si vive e i ragazzi vanno educati e sensibilizzati verso valori di solidarietÃ e di vicinanza all'altro.

Presente l'assessore alle Politiche sociali Anna Bosco, sempre vicina a questa realtÃ e a momenti di inclusione e opportunitÃ di reinserimento sociale sul territorio.

Questa iniziativa ha donato luce e speranza nei cuori di tutti i partecipanti grazie alla passione trasmessa del fantastici ragazzi e dei loro professori Maria Beatrice Pietroiusti, Selina De Santis, Mauro Gallo e Roberto Laccetti, rappresentando una preziosa iniezione di fiducia ed entusiasmo per nuovi obiettivi e traguardi da raggiungere insieme.

La mattinata si Ã¨ chiusa con lo scambio di auguri per serene festivitÃ e buon Natale.