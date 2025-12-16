"Il football dei pionieri e la nascita dell'U.S. Vastese 1902-1942", nuova pubblicazione di Beniamino Fiore

Beniamino Fiore, autore prolifico e collezionista con vasto archivio storico ha lanciato un nuovo progetto per una ricognizione sulla storia del calcio vastese.

Si tratta di una collana in parecchi snelli volumi in formato A4, sotto il comune titolo “Memorie del calcio vastese”, dalle origini ai nostri giorni.

Il primo volume della serie - già in edicola - è dedicato proprio alle origini ed ai primi anni: “IL FOOTBALL DEI PIONIERI E LA NASCITA DELL'U.S.VASTESE 1902/1942”.

Nelle 60 pagine, ricche di documenti e foto originali, Beniamino Fiore racconta tutte le evoluzioni che ci sono state nello sport più amato dagli italiani, che guarda caso era stato portato in Italia dagli inglesi, tanto che per decenni fu chiamato “football”, non “calcio”.

La storia a Vasto - come in altre parti d’Italia – inizia nei primi del ‘900. Il volume apre proprio con il paragrafo “1902 - I primi calci fuori Porta Nuova”.

Il primo volume della collana “MEMORIE DEL CALCIO VASTESE” è in vendita a Vasto presso l’edicola Di Lanciano n piazza Lucio Valerio Pudente.