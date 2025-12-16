Torna il Vasto Beer Festival, appuntamento il 27 e il 28 dicembre 2025 L’iniziativa, alla terza edizione, si svolgerà al mercato Santa Chiara

Tutto pronto per la terza edizione del Vasto Beer Festival, promosso, in collaborazione con il Comune di Vasto, dall’associazione Vasto CraftBeer. L’appuntamento si svolgerà il 27 e il 28 dicembre 2025 al mercato Santa Chiara. Tornano musica coinvolgente, birre artigianali di qualità, delizioso cibo di strada, percorsi gastronomici e attività che renderanno l'evento un'esperienza unica per tutti i partecipanti, grandi e piccoli. L’ingresso è gratuito.



Sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 21:00, spazio all’energia dal vivo della Lpdm Band, con una serata musicale che si svilupperà senza interruzioni dall’aperitivo alla notte, grazie all’alternanza sul palco tra live e dj set. Domenica 28, il festival prosegue nel segno del ritmo e della convivialità con l’esibizione dei The Boogie Band, affiancata anche in questa giornata da dj set, per un finale all’insegna della musica e della condivisione. Tanto divertimento anche per tutti i bambini. Domenica 28 nelle fasce orarie 11:30-13:30 e 15:30–18:30 verrà allestita una specifica area di intrattenimento dedicata ai più piccoli. I genitori potranno godersi l'evento mentre i loro piccoli si cimenteranno in laboratori creativi, giochi di gruppo, face painting e sculture di palloncini. Il tutto gustando cocktail analcolici alla frutta.

«Il Vasto Beer Festival rappresenta - per il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta- un appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi cittadini, capace di coniugare intrattenimento, valorizzazione delle produzioni artigianali e promozione del territorio. Manifestazioni come questa contribuiscono a rendere Vasto una città viva e attrattiva, soprattutto per i giovani e per i visitatori. Continuiamo a sostenere con convinzione iniziative che favoriscono socialità,cultura e turismo di qualità».