Si chiude il mese di iniziative dedicate a Tina Modotti Menna: Â«Persona che ha trasformato lâ€™arte in azione e testimonianzaÂ»

Â«Si Ã¨ concluso il mese di iniziative che Vasto ha dedicato a Tina Modotti, un percorso culturale intenso e partecipato che ha saputo intrecciare fotografia, storia e impegno civile, restituendo al pubblico la forza e lâ€™attualitÃ di una figura capace di trasformare lâ€™arte in azione e testimonianzaÂ», lo dichiara il sindaco Francesco Menna.



Â«Con questa mostra e con gli appuntamenti che lâ€™hanno accompagnata â€“ aggiunge lâ€™assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta â€“ Vasto ha vissuto unâ€™esperienza culturale di alto profilo, capace di coinvolgere la comunitÃ e di aprire spazi di riflessione sul valore dellâ€™arte come strumento di consapevolezza e responsabilitÃ civile. Abbiamo chiuso questo mese con un omaggio che parla la lingua di Tina Modotti: musica, parola ed emozione, a suggello di un progetto che ha unito qualitÃ scientifica, sensibilitÃ artistica e partecipazione. Ringraziamo il Club per lâ€™Unesco di Vasto, in particolare la presidente Bianca Campli, e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di unâ€™iniziativa che lascia un segno significativo nel percorso culturale della nostra cittÃ Â».

Â«Un intero mese di iniziative hanno accompagnato la mostra fotografica di Tina Modotti, grande maestra della fotografia. Organizzata dal Club per lâ€™Unesco di Vasto â€“ dichiara la presidente Bianca Campli - e dal Comune di Vasto, con il patrocinio della Provincia di Chieti, la mostra ha dimostrato come si possa fare cultura in provincia senza scadere nel provincialismo, fare divulgazione senza diventare banali e coltivare bellezza e cultura senza essere elitari, ma coinvolgendo la comunitÃ Â».