'Natale nel Borgo', bella festa di comunitÃ  a Monteodorisio

Sabato sera Monteodorisio si Ã¨ vestito di festa per l'evento "Natale nel Borgo".
Si legge in una nota del Comune:
Ãˆ stata una vera esplosione di gioia:
Abbiamo acceso insieme il nostro Albero di Natale.
Ci siamo emozionati con uno splendido spettacolo musicale a tema natalizio
Ci siamo divertiti e abbiamo ballato al ritmo della Street Band per le vie del centro.
Questo successo Ã¨ il frutto di una grande collaborazione e del cuore della nostra comunitÃ .
Un ringraziamento speciale va a:
Tutte le Associazioni che hanno collaborato e partecipato con entusiasmo, alle Protezioni Civili e alla Polizia Municipale.
Gli Esercenti che hanno animato i mercatini con i loro stand, proponendo articoli artigianali e prodotti locali.
Giovanna Lizzi e la sua ditta Fantasticando per gli allestimenti
Agenzia Muzak di Nando Miscione
La Pro Loco Contea di Monteodorisio per aver realizzato un originale angolo foto
Grazie di cuore a tutti i cittadini che hanno partecipato con cosÃ¬ tanta gioia!