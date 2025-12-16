Palline di Natale per finanziare l’istruzione di 30 bambini orfani del Congo

Per anni, Giuliana ha custodito con affetto le letterine e le foto che riceveva ogni anno da una bambina che sosteneva tramite l’adozione a distanza con l’Associazione Vita e Solidarietà. Oggi, quella bambina è diventata una giovane donna di 18 anni e ha realizzato il sogno di diventare maestra.

Mentre Giuliana si dedicava alla preparazione degli addobbi natalizi, confezionando le prime palline rivestite all’uncinetto, i ricordi di questo lungo percorso di crescita hanno risvegliato in lei un forte desiderio di offrire lo stesso supporto ad altri bambini seguiti dall’Associazione sansalvese.

Così, ha mostrato al parroco di San Giuseppe di San Salvo Don Raimondo Artese una decina di palline colorate, tutte realizzate con cura e passione. Con entusiasmo, gli ha proposto di coinvolgere altre catechiste e volontarie per creare insieme un numero maggiore di palline, trasformando così la sua iniziativa in un progetto collettivo che potesse amplificare il sostegno all’Associazione.

L’iniziativa ha coinvolto prontamente una decina di donne tra catechiste e volontarie della parrocchia di San Giuseppe, dando vita a un vero e proprio laboratorio artigianale che ha prodotto 150 palline natalizie.

Chiunque ne porti una a casa, dietro offerta libera, acquisisce un “pezzo di solidarietà”: il ricordo di mani amorevoli che l’hanno creata e la consapevolezza che, in quel gesto e in quell’oggetto, c’è il futuro educativo dei bambini di un orfanotrofio del Congo realizzato dall’associazione di Vita e Solidarietà.

Come sottolineato da Ottavio Antenucci, presidente dell’associazione, i proventi derivanti dalle offerte raccolte saranno interamente devoluti al sostegno scolastico di 30 bambini in Congo, dove l’istruzione è un lusso e non un diritto garantito per tutti.

Come e quando aderire all’iniziativa

Le 150 palline all’uncinetto che addobbano l’albero di Natale offerto dal Comune di San Salvo all’associazione Vita e Solidarietà, presente nella chiesa di San Giuseppe saranno disponibili per la comunità dietro offerta libera in occasione della quarta domenica d’Avvento.

Sarà possibile ritirare il proprio simbolo di solidarietà al termine delle Sante Messe presso la Chiesa San Giuseppe di San Salvo, secondo il seguente orario e fino ad esaurimento: